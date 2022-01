Toni Nadal " A Djokovic no le quedará más remedio que replantearse sus principios"

Toni Nadal ha dado su punto de vista sobre el caso Novak Djokovic en Onda Cero Mallorca. El tío de Rafa tiene claro que la decisión del tenista serbio perjudica sus intereses deportivos si tampoco puede disputar los próximos torneos como Roland Garros. " Es una situación que me ha sorprendido que se haya llegado a este punto. Djokovic ha tenido la posibilidad de hacer las cosas diferentes. Estaba claro que para jugar tenía que vacunarse. Parte de que los organizadores y el Gobierno quieren tener a Djokovic. No creo que haya un interés de ir en contra de alguien porque para el torneo y público era mejor que estuviese, si todos hubiesen cogido la línea de Djokovic igual no habría torneo. Cada uno puede tener sus convicciones pero hay un momento que ha que replanteárselas Creo que tendrá que tendrá que hacer algo si no puede jugar Roland Garros. Creo que no le quedará más remedio que replantearse sus principios porque la realidad es que si te dicen que no puedes defender el título de Roland Garros , no sé. Esperemos que la pandemia pase rápido y todo pueda volver a la normalidad".

Toni Nadal está siguiendo el abierto de Australia desde Manacor confiando que su sobrino pueda hacer un buen torneo y si es posible ganarlo." Le falta una serie de partidos para tener opciones de victoria pero a media que pase el tiempo acabará jugando mejor. Con el paso del tiempo lo miras todo con más tranquilidad pero tiene la misma voluntad que ganar los partidos. La realidad es que tienes ganar de batir el récord pero la vida no le cambiará".