Rubén Bover: "Quiero poner la guinda a mi carrera dejando al Baleares donde se merece"

Rubén Bover tiene las ideas muy claras y la decisión de volver a casa tras 16 años fue para estar junto a su familia y intentar ascender con el Baleares a primera federación y si es posible a segunda división. "Irme a comer con mi familia después de los partidos es algo muy especial. Hablé con mi familia y entre todos decidimos que era el momento de volver. Es un reto maravillosos y sería la guinda a mi carrera poner al club donde se merece"

16 años fuera de la isla

Rober Bover se marchó de la isla con 16 años para jugar en Inglaterra y después dio el paso para jugar en EEUU. La experiencia adquirida le permitió fichar por el Andorra y jugar en la categoría de plata del fútbol español. "Me fui a Inglaterra para seguir con el fútbol aprendiendo inglés, no me imaginaba acabar en un equipo tan grande como el Charlton. En New York aprendí otro tipo de fútbol y jugar con leyendas.

Confianza en el equipo

Rubén Bover destaca la igualdad de la categoría aunque espera que el Atlético Baleares consiga el objetivo. Cree que Sabadell, Lleida y Sant Andreu también son candidatos