Pedro Llompart " fue un sacrificio muy grande irme de casa con 14 años "

Pedro Llompart ha decido retirarse con 40 años tras una dilatada carrera deportiva. El jugador mallorquín ha llegó a la ACB tras ascender con el Alicante., posteriormente ficha por el Cai Zaragoza donde estuvo tres años. Gipuzkoa Basket, Valencia, Tenerife también fueron destinos para seguir disfrutando el baloncesto al máximo nivel. Su última experiencia ha sido el Lucentum Alicante en Leb Oro. " He tenido una gran carrera y llega un momento que hay que buscar retos que te apasionen y he considerado que era el momento de jarlo. Tengo dos niños y creo que debo centrarme en la vida familiar. Soy un afortunado porque he podido disfrutar del deporte que más me gusta al más alto nivel.

Deja la isla muy joven

Pedro Llompart se fue a los 14 años de la isla para intentar jugar al máximo nivel siendo profesional. El jugador mallorquín recuerda la decisión en declaraciones a Onda Cero. " Me fuí de casa con 14 años tomando unos riesgos muy grandes. Fue un sacrificio muy grande y tomando ese camino pude llegar a ser profesional, sin duda marcó mi carrera.

Llompart espera seguir vinculado al baloncesto después de tomar la decisión de retirarse. " Voy a seguir viendo baloncesto con logros tan importantes como el de la selección con jugadores baleares. Todavía no he tenido tiempo de hablar sobre mi futuro ni de hablar con la gente. Tengo que ver que camino me apetece "