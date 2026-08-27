Óscar Troya: "El valor del Baleares tiene que ser que no hay mejor jugador que todos juntos"

Óscar Troya prioriza al grupo por encima del cualquier individualidad. El técnico del Baleares lamenta la lesión de Florin Andone, que estará unos dos meses de baja, pero centra sus esfuerzos en conseguir un bloque sólido después de su experiencia en la UD Poblense. "Tenemos una gran plantilla y hay que hacer un gran equipo. Florin estará entre cuatro y seis semanas pero hay que centrarse en el colectivo y en el que está. El valor de este Baleares tiene que ser que no hay mejor jugador que todos juntos"

Nicolás Brondo

Troya está ilusionado con al nueva temporada y con el trofeo Nicolás Brondo que disputará su equipo el domingo ante el Porreres. El técnico le da un gran valor al compromiso y al conjunto dirigido por Jaume Mut. "Para mi será muy emotivo el primer Brondo como entrenador del Baleares. Será algo especial. El rival está llamado a ser protagonista en la tercera federación con un gran entrenador. Nosotros prepararemos el Brondo para ganar pensando en el Yeclano".

Respeto al Poblense

Troya no quiere entrar en ningún tipo de polémico después de las palabras de Martí Munar, director deportivo del Poblense, afirmando que se sentía molesto por la marcha del conjunto de Sa Pobla al Baleares. "Quiero tanto y aprecio a Martí Munar, al Poblense y a su junta directiva que jamás voy a decir una palabra mala del Poblense".