Nadal " Agradezco el respeto y el trato que recibo

El Govern Balear ha celebrado un acto para reconocer la trayectoria de Rafa Nadal que ya suma 14 títulos de Roland Garros y 22 Grand Slams. En un acto sencillo y emotivo el tenista de Manacor recibido en el Consolat de Mar una obra gráfica del artista mallorquín Bartomeu Ventanyol inspirada en el poeta Miquel Ángel Riera.

La presidenta del Govern Balear, Francina Armengol ha destacado sus éxitos sin olvidar su faceta humana llegando a calificar a Nadal como " el mejor embajador " de la comunidad Balear.

Nadal ha vuelto a agradecer el cariño y apoyo recibido en todo momento a lo largo de su dilatada trayectoria deportiva " Agradezco el respeto y la manera como me tratan. Puedo hacer vida como una persona normal de mi pueblo. Soy una persona que diría que nunca me he escondido de nada, ni he pretendido dar un aspecto de figura, sino todo lo contrario, un aspecto de persona cercana. Es una cosa importantísima que me permite una vida plena y feliz ".

Al acto acudieron el alcalde de Palma, José Hila, y la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera que aprovecharon la ocasión para felicitar el tenista por sus últimos éxitos.