Miguel Soler, jugador del Poblense,: "Ha sido un privilegio jugar contra el Villarreal"

Miguel Soler no olvidará la experiencia de jugar ante el Villarreal. El centrocampista del Poblense reconoce con naturalidad la superioridad del conjunto dirigido por Marcelina García Toral y el privilegio de jugar contra futbolistas de primera división. "Ha sido una fiesta y un privilegio jugar contra jugadores que ves por la tele. Yeremi Pino y Ayoze cuando arrancar parece que persigues sombras, son extraterrestres a lado de nosotros".

Sobrino de Chichi Soler

Miguel Soler es el sobrino del excapitán del Real Mallorca, Chichi Soler. A sus 22 años comparte el fútbol con su trabajo de taxista después de jugar en la Penya Arrabal, donde tuvo a su padre Miguel de entrenador, Zaragoza división de honor juvenil, y Santany. "Chichi ha sido jugador de club. Empezó y se retiró en el Mallorca. Tengo una licencia de taxi en Palma pero con los clientes no hablo de estas cosas, me da vergüenza, ahora si me preguntan algo de fútbol les diré que he jugado contra el Villarreal".

Camisetas del Villarreal

El Villarreal tuvo el detalle de regalar sus camisetas al Poblense y a través de un sorteo en el vestuario cada jugador podrá guardar el recuerdo de una noche mágica con tres mil seguidores en las gradas. El Poblense cierra un mes muy intenso tras disputar las semifinales de la copa federación y la copa del Rey ante el Villarreal. El conjunto dirigido por Óscar Troya centra sus esfuerzos a partir de hoy en intentar ascender a segunda federación.