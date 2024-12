El Mallorca no tiene ofertas por Muriqi

El Real Mallorca no tiene a día de hoy una oferta del Fenerbahçe por Vedat Muriqi. El conjunto turco podría contemplar su fichaje tras la marcha de En-Nesyri al fútbol de Arabia aunque el delantero Kosovar siempre ha manifestado su deseo de finalizar su contrato en la isla. Muriqi dejó un gran recuerdo en el Fenerbhaçe en la temporada 2019-20 con quince goles que provocó su salida a La Lazio. En el Real Mallorca está tranquilo y aunque está pendiente de cualquier movimiento que pueda producirse no tiene la idea de vender a uno de los grandes ídolos de la afición.

Muriqi dejó claro que no quiere irse

Vedat Muriqi sigue siendo un líder dentro y fuera del terreno de juego. El delantero cerró cualquier debate el pasado 10 de noviembre de 2022 en Radioestadio de Onda Cero tras marcar el gol de la victoria ante el Atlético de Madrid. "Aunque paguen la cláusula no me iré. Lo siento por Pablo Ortells. Estaré hasta que me muera". El Mallorca pagó en torno a los 9 millones de euros por el 50% a la Lazio.

Chiquinho podría salir

El Real Mallorca no tiene previsto realizar incorporaciones durante el mercado invernal y podría dar salida a Chiquinho teniendo en cuenta que Arrasate cuenta con varias alternativas para jugar en banda. La prioridad del club pasa por la renovación de Valjent y la renovación de Leo Román