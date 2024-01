El Mallorca hará caja con Muriqi

El Real Mallorca ingresará en torno al millón y medio de euros por la lesión de Vedat Muriqi. El delantero Kosovar sufrió una lesión jugando con su selección y la Uefa tiene establecida una compensación económica de 20.000 euros diarios si el periodo de baja supera los 28 días. Alfonso Díaz, consejero delegado del Real Mallorca, manifestó el pasado mes de noviembre que no compensaba el dinero recibido porque la prioridad es que esté a disposición del técnico. No obstante, la situación que que se ha generado representará un ingreso extra para las arcas de la entidad.

Aguirre anuncia que no estará enero.

Javier Aguirre ha sido claro a la hora de hablar del delantero Kosovar y para no crear falsas expectativas dejó muy claro que no estará en disposición de jugar hasta el próximo mes de febrero. Muriqi se ha perdido los partidos ante At de Madrid, Cádiz, Deportivo Alavés, Sevilla, Almería, Osasuna con un balance de una derrota, una victoria y tres empates. En el caso que se confirme el pronóstico del técnico mexicano no estará ante R. Madrid, Celta, Villarreal y Betis. Su reaparición podría ser ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés o en casa frente al Rayo Vallecano. "La respuesta más atinada será la del doctor pero tratando de ser educado no creo que pueda jugar en enero. Hemos sido conservadores y él está contento en este proceso en el que va. Es una lesión muy extraña. El doctor tuvo dos, una se recupero en un tiempo menor que la otra y Vedat está en medio de las dos. Ni se ha recuperado rápido ni lento pero creo que para enero no lo veremos"

Larin es la alternativa

Javier Aguirre tiene la alternativa de Larin y Abdón Prats, máximo goleador del equipo con cinco goles en liga. El delantero canadiense marcó ante el Sevilla que sirvió para que los isleños sumasen la primera victoria de la temporada en casa.