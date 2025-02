Luis Blanco: " El Baleares saldrá siempre con su identidad competitiva y siendo ganadores en cada campo"

Luis Blanco debutó dirigiendo al Atlético Baleares empatando en casa ante el Sant Andreu. El nuevo técnico apostó por una defensa más adelantada y un once ofensivo con Rubén Bover, Tovar, Florin Andone y Sergio. Los blanquiazules no pudieron conseguir la victoria a pesar de adelantarse en el marcador. "Creo que empezamos a sentar las bases pero no salimos contentos porque no pudimos ganar. Quedan once partidos y es difícil quitar hábitos. Nos costó un empate por no defender bien una acción a balón parado. A nivel de mentalidad necesitamos un cambio y vamos a trabajar mucho. Tengo una mentalidad ganadora y el Baleares saldrá siempre con su identidad competitiva y siendo ganadores en cada campo".

Ascenso a primera división

Luis Blanco cuenta con la experiencia de ascender a primera división con el Espanyol como ayudante de Manolo González. El actual técnico del Atlético Baleares tenía claro que no podía desaprovechar esta oportunidad. "Al final llevaba muchos años en el Espanyol, once años, y decidieron que aportase mi grano de arena y me atraía mucho. Conseguir un ascenso es algo muy bonito que no se consigue todos los días".

Primer entrenador en primera división

Blanco tuvo la oportunidad de dirigir al Espanyol en primera división cuando fue destituido Vicente Moreno aunque tuvo claro desde el primer momento que era cuestión de días. "Tuve esa experiencia bonita siendo el primer entrenador y me sirvió mucho pero me dejaron claro que era algo interino y que volvería al filial"