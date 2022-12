Lorenzo Fluxá: " Tengo el proyecto de correr el Dakar en 2025 con una de mis hijas "

Lorenzo Fluxá participará en el Dakar 2023 que se celebra en Arabia Saudí. El empresario mallorquín es un apasionado del motor y desde hacía años tenía el sueño de formar parte de la competición. Estará acompañado por Sergi Giralt a lo largo de 15 días para participar en la prueba de Classic y recorrer unos 7.000 kilómetros. " He recorrido la etapas del Dakar africano pero en moto. Nosotros tenemos nuestro propio equipo con una logística para poder solucionar los problemas. Llevamos un camión con cuatro lliteras y un baño. Tengo el proyecto de correr con mi hija como copiloto, mi otra hija es la única que no está en el mundo motor y me lo pidió".

Padre de los pilotos Luca, Luna y Lorenzo

Lorenzo Fluxá es padre de cuatro hijos y tres están vinculados al mundo del motor en diferentes categorías. " Tengo cuatro hijos y tres corren. Lorenzo está en la fórmula 3, Lucas y Luna que está con Mercedes. Lo primero son los estudios y para ellos no hay fiestas de cumpleaños con los amigos el fin de semana "