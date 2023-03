Leo Román: "Mi ilusión es seguir y jugar con el Mallorca"

Leo Román vuelve a gozar de la confianza de la selección española sub´21 tras el nombramiento de Santi Denia. El guardameta del Real Mallorca agradece la confianza seguir formando parte del grupo de jugadores seleccionados para disputar los amistosos ante Suiza y Francia, " Estoy contento por la confianza y la oportunidad que me dan. Intento hacerlo de la mejor forma posible y luego las cosas llegan o no. Es complicado porque siempre entrenas para jugar pero al final no depende de uno. Es una maravilla estar aquí entrenando y disfrutar la calidad que hay de jugadores".

Mallorca

Leo Román no está gozando de minutos en el Real Mallorca con el fichaje de Rajkovic y la recuperación de Greiff que ha disputado las eliminatorias de la copa del Rey. El guardameta ibicenco confía plenamente en sus condiciones y por el momento tiene previsto continuar en el club." Entreno para mejorar aunque luego no depende de uno. Tengo el pensamiento de jugar y pienso que estoy preparado con el nivel suficiente para jugar, pero uno no elije ". A sus 22 años prefiere dejar su futuro en manos del Real Mallorca y de su representante." Al final depende lo que vea el club y mis agentes, ya se verá, mi ilusión es seguir y jugar en el Mallorca. Sigo trabajando como si fuese a jugar el próximo fin de semana.

Leo Román está convencido que el Real Mallorca conseguirá el objetivo de la permanencia a pesar de la dinámica negativa de resultados que está atravesando con un punto en los últimos cuatro partidos disputados. "Estamos en una buena dinámica y los resultados van a llegar".