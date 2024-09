Leo Román, guardameta del Mallorca: "Es complicado porque no sabes cuando vas a jugar"

El Real Mallorca derrota 1-0 a la Rea Sociedad y suma ocho puntos en la clasificación. Arrasate volvió a apostar por Leo Román que nuevamente dejó su portería a cero. El meta ibicenco tuvo la oportunidad de jugar ante el Sevilla y el partido finalizó con empate a cero. "Siente que la gente me quiere. Siempre he estado contento de estar aquí y agradecido al Mallorca que me diese la oportunidad de llegar al fútbol profesional. La situación es complicada porque no sabes cuando vas a jugar. Intento dar la talla cuando me toca y intento hacer mi trabajo lo mejor que puedo"

Destaca el trabajo del equipo

Leo Román destacó el trabajo del vestuario para levantarse después del golpe de perder en el último minuto ante el Villarreal. Los isleños a pesar de los ocho cambios en el once inicial dieron la cara y merecieron los tres puntos. "La plantilla está preparada para todo. Tuvimos el tropiezo del último partido pero no tienes tiempo para pensar en eso. Creo que hemos salido más fuerte para salir a ganar y así ha sido"

Leo Román tiene contrato hasta 2026 y todo hace indicar que durante los próximos meses o el próximo verano el club intentará ampliar su vinculación con el club. Tampoco se puede descartar que llegue alguna oferta y deje la isla