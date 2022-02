Juanjo Talens " ha sido una decisión complicada que no gusta tomar "

Juanjo Talens ha tomado una de las decisiones más complicadas desde que ocupa el cargo de presidente de la federación balear de baloncesto. El abogado mallorquín está convencido que era lo más adecuado después de comprobar que el seleccionador se ha visto involucrado en un enfrentamiento verbal con aficionados en un partido de cadete femenino. " En el cargo hay días geniales y otros que son malos y la destitución de una persona es uno de esos. El reglamento obliga a identificar a personas con licencia federativa que se vean involucrados con altercados. Esto sigue su curso con el comité de competición y con el comité de apelación, pero hay que separar esto de un cargo de confianza con un cargo dirigido al deporte escolar. Es muy difícil que nos cambiemos la camiseta. Yo me levanto y me acuesto siendo presidente de la federación balear. La confianza se da por unos motivos y se quita cuando el perfil no representa los valores. Me una relación muy buena con Xavi y pongo sobre la mesa su trayectoria pero lo mismo tenemos que exigirle a Xavi con su trayectoria que a otra persona. No es una decisión en caliente ni con presión. Lo que ha pasado entendemos que no es compatible con su cargo".