Juan Carlos Colom: "Carlos Cuesta ya tenía liderazgo entrenando en el Santa Catalina

Juan Carlos Colom está orgulloso de su sobrino después de conocer que se ha convertido en el primer entrenador del Parma de la serie A. El responsable del Santa Catalina destaca las condiciones de Carlos Cuesta recordando sus inicios en club como jugador y entrenador. "Siempre fue un chico con muchas inquietudes. Cuando jugaba en el Santa Catalina con 5 o seis años ya era muy inteligente y siempre tenia curiosidad. Recuerdo que cuando tenía unos 15 años le dije que entrenase a un equipo de benjamines del club e hizo dos años muy buenos con positividad y liderazgo. Es una persona muy inteligente y vio que como jugador no le daba pero con la curiosidad que tenía por entrenar mira donde ha llegado".

Prioridad a los estudios

Carlos Cuesta fichó como jugador por el Atlético Baleares juvenil después de su etapa en el Santa Catalina y con apenas 18 años decidió continuar sus estudios en Madrid donde tuvo la oportunidad de entrenar al infantil, posteriormente viajó a Italia para trabajar como segundo entrenador de la Juventus en la sub 17 y sub 23. Juan Carlos Colom destaca la personalidad de su sobrino en cada momento de su vida. "Es una persona con mucha personalidad que con quince años veías que era muy diferente al resto y muy preparado dominando cinco o seis idiomas. Tenía muy claro que quería ser entrenador y nadie le ha regalado nada. Es un muy currante y muy valiente. Como familiar estoy muy orgulloso y espero que esta novedad le vanga bien. Tiene que disfrutar el proceso y no hay que olvidar que tiene 29 años, es mallorquín y el Santa Catalina es su casa y es un orgullo".