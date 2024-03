Fausto Oviedo: "La federación balear tiene una jefa de protocolo que era la de Rubiales"

Fausto Oviedo sigue trabajando para presidir la federación balear de fútbol. El precandidato sigue reivindicando que los actuales gestores Pep Sansó, Jordi Horrach Amedeo Spadaro no deberían ocupar sus cargos desde julio de 2023. "Los clubes se han puesto en rebelión total después de lo que pasa en la nacional. Lo que se está imputando al señor Rocha se debería imputar al señor Sansó. Yo si fuera alguno de estos señores estaría preocupado, se pueden tomar acciones porque cuando actúas contra derecho puedes tener consecuencias, administración desleal, apropiación indebida y otras cosas. Cuando te expira un cargo y contratas a terceras personas, en caso del señor Horrach ha contratado a tres colaboradores y encima, según me dicen los clubes, ha empeorado el día de la federación. Tiene una jefa de protocolo que era la misma que tenía el señor Rubiales, que era un cargo que antes se hacía sin remuneración y ahora con un buen salario. Ellos sabrán si las han hecho conforme a derecho pero todo apunta a que no".

Antonio Orejuela

Antonio Orejuela acompaña a Fausto Oviedo en su precandidatura a la federación balear de fútbol. El exjugador de Atlético de Madrid, Mallorca y Salamanca está ilusionado con este nuevo reto. "Tenía una vida muy tranquila y Fausto me llamó. Lo conozco desde hace 20 años y lo considero una persona seria de palabra y le dije que le iba a ayudar. Lo que está haciendo es inmenso con reuniones y viajes para hablar con los clubes".