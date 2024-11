Diego Gonzalvo, Delegado del Andratx juvenil: "Toni Curuné me insultó y agredido a nuestro portero"

El delegado del equipo juvenil de liga nacional del Andratx, Diego Gonzalvo, afirmó en Onda Cero que el presidente en funciones de la Penya Independent y vicepresidente de la federación Balear de fútbol, Toni Curuné intentó agredirle y que agredió al guardameta del conjunto andritxol. El partido finalizó con una tangana que el colegiado reflejó en el acta del partido. "Llevó 35 años en el fútbol y lo que viví ayer no lo he vivido. Intentaron agredirnos, nos hicieron una encerrona. El presidente del club, Toni Curuné, me insultó y dijo que era Guardia Civil. Agredió al portero y el árbitro pudo ver las tres agresiones a mis jugadores y una de ellas de este señor que iba vestido de gris"

Denuncias en los juzgados

Algunos padres tienen previsto presentar denuncia en los juzgados de Palma por las agresiones a sus hijos. El Andratx ha emitido un comunicado señalando que están en contra de la violencia y que continúan trabajando para erradicar la violencia. La federación Balear de fútbol ya se ha puesto en contacto con algunas de las personas afectadas por los incidentes que se vivieron en el partido de la liga nacional juvenil.