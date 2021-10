El Baleares no aprovecha la derrota del Villarreal B

El Baleares cae 2-1 en Castellón el día que el Villarreal B pierde por el mismo resultado ante el Real Madrid-Castilla en la capital de España. Los blanquiazules han desaprovechado una gran ocasión para recortar los seis puntos de distancia y empezar a soñar con el ascenso directo a la categoría de plata del fútbol español. El conjunto de la plana impuso un fuerte ritmo al partido y obtuvo su recompensa a cuatro minutos del descanso. En la segunda mitad los locales salieron con la misma intensidad aunque cuando más opciones tuvo el conjunto dirigido por Xavi Calm llegó el dos a cero. A falta de veinte minutos para el final Vinicius acortó distancias para seguir intentando buscar un empate que no llegó. Xavi Calm destacó que " ha sido un partido entre dos equipos de nivel que han buscado la victoria en todo momento y la diferencia es que ellos han tenido sus ocasiones y nosotros no. Hemos tenido un palo y luego ellos han marcado el uno a cero cuando mejor estábamos. Luego viene la jugaba que sacan debajo de la línea y viene el dos a cero. En Castalia es difícil remontar. Lo hemos intentado y no ha podido ser. Hemos tenido errores que nos han costado caro. Hemos estado muchas jornadas sin perder y es una nueva sensación. Sabíamos que era un campo difícil pero hemos sido valientes, se nos han juntado un poco todo. Sabíamos las armas del Castellón. Hay que relativizar las cosas. No esperábamos tener tan mala suerte con las lesiones y en el acierto que ellos han tenido y nosotros no".