Alfonso Díaz: "El Mallorca tendrá un ambiente en las gradas favorable al Madrid"

El Real Mallorca tendrá que derrotar al Real Madrid y Barça si quiere levantar el título de la Supercopa de España. El consejero delegado del club, Alfonso Díaz, es consciente que es un reto muy complicado pero destaca la ilusión de la expedición a pesar del ambiente favorable hacia el Real Madrid desde las gradas del estadio King Abdulan en Arabia. "Desgraciadamente los veinte mil aficionados que estuvieron en la final de la Cartuja se han tenido que quedar en casa y esperamos un ambiente pro Real Madrid y hostil hacia nosotros. Los jugadores están acostumbrados y será un aliciente más ganar el partido. Llevamos ocho años con momentos complicados con descenso y bonitos con ascensos y final de copa y nos acordamos de donde venimos".

Martin Valjent

Alfonso Díaz sigue pendiente de las negociaciones con Martin Valjent para intentar cerrar su renovación. El consejero delegado espera que el central siga la próxima temporada formando parte de la plantilla aunque por el momento no ha podido cerrar el acuerdo. "Estamos en conversaciones y para llegar a un acuerdo las dos partes tienen que encontrarse. Es un jugador que ya ha demostrado su valor". El Real Mallorca durante el mercado invernal no tiene prevista ninguna de futbolista que forman la base del once de Jagoba Arrasate.