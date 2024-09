Alfonso Díaz: "El Mallorca está fuerte económicamente"

Alfonso Díaz tiene muy claros los números del Real Mallorca. El consejero del club ha explicado en Onda Cero las últimas operaciones realizadas durante el mercado de fichajes y sin dudarlo su mensaje es muy positivo. Los isleños han iniciado la temporada con cinco puntos y ahora afrontar dos partidos consecutivos en casa ante el Villarreal y Real Sociedad. "El míster está haciendo muy buen trabajo y seguro que si estamos tranquilos y dejamos trabajar nos irá muy bien. Buscamos el largo plazo y la dirección deportiva pensó en los tres años para dar tranquilidad. Cuando se compran o se venden jugadores se hace en plazos. Tenemos que ser realistas y no siempre podemos ir a por jugadores como Abde que no son accesibles. Estamos seguros que tenemos la mejor plantilla que podíamos tener. El Mallorca está fuerte económicamente y no tenemos necesidad de vender o desmantelar la plantilla".

Steve Ker, accionista del Real Mallorca, estará en la isla durante la semana. El exjugador de baloncesto estadounidense aprovechará para conocer más de cerca el club y mantener una reunión con la plantilla y Jagoba Arrasate. Es posible que pueda presenciar los dos próximo partidos en Son Moix.