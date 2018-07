Bauzá agradece la labor del Rey en estos 40 años de "intensa dedicación"

Bauzá, que ha acudido hoy a al acto conmemorativo del 170 aniversario de la fundación del Cuerpo de la Guardia Civil en Baleares, ha dicho en declaraciones a la prensa previo al evento que es necesario hoy "reconocer públicamente" la labor del Rey "por su gran labor y contribución" a que España pueda disfrutar de la democracia de la que goza actualmente.



Asimismo, el presidente de Baleares se ha mostrado agradecido también en "el paso que el Príncipe Felipe dará de aquí a unos días asumiendo la Jefatura del Estado", y del que ha dicho es una persona "absolutamente formada y preparada".



"Estoy convencido de que asumirá ese reto con la ilusión del momento, con la experiencia, el conocimiento que ha podido tener y con la experiencia que el Rey le habrá dado al frente de esa futura responsabilidad", ha manifestado Bauzá.



Ha apuntado que el Rey, "sin duda", ha sido "la persona que contribuyó a la unión de los españoles". "No podemos menos que estar agradecidos y reconocerlo públicamente", ha puntualizado.



El mandatario de las islas ha reconocido en el Rey Juan Carlos también "al mejor embajador que ha tenido jamás el Reino de España" y ha expresado "toda la ilusión depositada en don Felipe que será un extraordinario rey". "Así deseamos y esperamos que lo haga cuando tome posesión de la Corona dentro de unos días", ha incidido.



Bauzá no ha ocultado su sorpresa por la decisión del Rey de abdicar. "Ahora se trata de asumir esa decisión del Rey y nadie mejor que él sabe los motivos y de ponernos a disposición del Príncipe para que cuando asuma la Jefatura del Estado tenga a todos los españoles detrás", ha manifestado.



El presidente del Govern ha deseado que con este cambio en la Monarquía no se altere la relación de la Casa del Rey con Baleares. "El Príncipe conoce perfectamente la realidad de Baleares, ha pasado muchos veranos aquí y esperamos que tanto el futuro Rey como el actual sigan pasando estancias y jornadas en nuestras islas", ha concluido.