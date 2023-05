Más de uno Illes Balears. Noticias 30/05/2023

La secretaria general del PP balear, Sandra Fernández, esquiva en ONDA CERO sus intenciones de gobierno, e insiste que su línea roja a es su programa de gobierno. Sin embargo, algunos miembros del PP no ven a VOX dentro del Govern, sino solo dando apoyo a un ejecutivo autonómico presidido por Marga Prohens, mientras Més per Mallorca no descarta facilitar su investidura, para frenar a VOX. En el Consell de Menorca, el PP también ha conseguido ser la lista más votada, aunque necesitaría el apoyo de VOX. En la isla de Ibiza, el PP ha conseguido mayoría absoluta en cuatro de los cinco municipios. Al margen de la crónica electoral, en sucesos, una mujer ha sido detenida en Manacor por intentar matar a sus dos hijos menores, envenenándolos. En deportes, tato, técnico del Baleares, quiere seguir dirigiendo al equipo tras conseguir la permanencia. En el tiempo, más de 50 litros por metro cuadrado cayeron ayer en Palma, 39 en Campos, 26 en Calvià… Son las consecuencias de la DANA que afecta a Baleares, y que hoy, den nuevo, volverá a dejar fuertes precipitaciones en Ibiza, Formentera, y el sur de Mallorca.