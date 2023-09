Más de uno Illes Balears. Noticias 18/09/2023

Vox ha puesto sobre la mesa su acuerdo de investidura con el PP para presionar al Govern y que el catalán deje de ser un requisito en toda la función pública. Aunque no se han marcado plazos para extender esta medida más allá del ámbito sanitario. La Guardia Civil confirma que los cuerpos recuperados en la costa de Mallorca, los pasados 4 y 5 de septiembre, eran los de los dos tripulantes del velero desaparecido en el Canal de Menorca durante la borrasca Betty. El Govern tiende la mano al Consell de Mallorca para luchar contra el intrusismo y la oferta ilegal turística. Por ello se compromete a llevar a cabo un plan de control de la ecotasa a través de la Agencia Tributaria Autonómica... El sector turístico no oculta su indignación tras la paralización de los viajes del IMSERSO para la temporada 2023-2024, que deja en el aire la adjudicación de los tres lotes en los que se divide el concurso. El servicio de salud mental de Baleares detecta conductas suicidas en alumnos de primaria de Baleares. Més per Mallorca quiere que el Govern construya vivienda pública para los sanitarios y docentes que rechazan cambiarse de isla por el elevado coste de vida. El Govern ha anunciado que hará un decreto para regular la pesca marítima recreativa lucrativa en Baleares.