Más de Uno Illes Balears. Noticias 17/11/2021

El Presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Antoni Mercant, advierte en Onda Cero que no sería bueno para la economía volver a introducir restricciones en el ámbito económico, aunque Baleares registra la cifra de contagios de coronavirus más elevada desde el pasado mes de agosto. La polémica sobre los fondos del impuesto de turismo sostenible llega al parlament, con críticas del PP, Proposta per les Illes y Podemos, socio del PSIB. Ciutadella retoma el proyecto "Ciutadella destí gastronómic" para captar el interés de los mallorquines. En deportes, el Palmer Palma Mediterránea de Baloncesto no tiene margen de error en el próximo partido ante el Prat. En el tiempo hoy se pone fin a uno de los episodios más lluviosos de los últimos años, en solo 10 días han caído 523 litros por metro cuadrado en Escorca, y 132 en Es Mercadal, en Menorca.