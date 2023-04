Más de uno Illes Balears. Noticias 13:50 17/04/2023

Govern y ayuntamientos de las islas podrían disponer de 447 viviendas de pisos de la Sareb, para alquiler asequible, según el plan de vivienda que aprobará mañana el Consejo de Ministros. Medida que celebra la Presidenta del Govern, Francina Armengol, también desde Podemos, que creen que ayudará a solucionar el problema de la vivienda en las islas. Més per Menorca solicita al Gobierno que no permita el alquiler de embarcaciones particulares a turistas. El director de ASIMA, Alejandro Sáenz de San Pedro, será el número dos de la lista del PP al Parlament, según Marga prohens, por su apuesta por la innovación, sostenibilidad y conciliación. Gent per Formentera y PSIB firman un acuerdo para presentarse juntos a las próximas elecciones. Amplio seguimiento en el primer día de huelga indefinida en la administración de justicia de las islas. Joan Muntaner, vocalista de la banda mallorquina Xanguito, será el encargado de amenizar la gala de los Premios Onda Cero Mallorca.