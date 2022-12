Más de Uno Illes Balears. Noticias 13:50 16/12/2022

Baleares ha recuperado el turismo perdido por la pandemia con mejores datos que en 2019, según el último informe turístico de PIMEM, que mantienen la incertidumbre de lo que ocurrirá el 2023. La Conselleria de Salud defiende que no hay ningún cambio en el uso del catalán en el ámbito de la función lingüística porque la ley de captación lingüística ya permite que esta lengua no sea un requisito en aquellas plazas con déficit de personal, como ocurre con médicos y enfermeras. El IMAS mantiene que no tuvo conocimiento de los abusos a los que estaban siendo sometidos dos menores de edad, por parte de un amigo de su padre, que recibía dinero a cambio de permitir las agresiones sexuales a sus hijos. La compraventa de viviendas en Baleares ha crecido un 12% en octubre, con 1.442 operaciones registradas según el INE. El Club náutico de Palma reclama a los tribunales que impidan a la Autoridad Portuaria sacar a concurso público su concesión. El Ayuntamiento de Palma ultima los preparativos para que el reloj d’en Figuera de las 12 campanadas el 31 de diciembre.