Más de uno Illes Balears. Noticias 13:50 03/05/2023

El Govern advierte en ONDA CERO que algunos municipios de las islas deberán adelantar las restricciones para hacer frente a la falta de agua durante el verano, especialmente el Pla de Mallorca y la isla de Ibiza. Baleares será la primera comunidad en modificar el uso de las máquinas recreativas para no incitar al juego, tras el acuerdo alcanzado entre Govern, fabricantes e instaladores. La Asociación de bares, cafeterías y restaurantes de CAEB, gana el pulso judicial al Ayuntamiento de Palma, por la restricción horaria en la zona de La Lonja. Escuchamos las propuestas electorales de PSIB, PP, Més per Menorca y Proposta per les Illes de cara al 28-M. Las terrazas de la catedral vuelven a abrir desde hoy sus puertas, para residentes y turistas.