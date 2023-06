Más de uno Illes Balears. Noticias 07/06/2023

En los próximos días comenzará la mesa de negociación entre PP y VOX, para la investidura de Marga Prohens, donde los populares buscan la abstención de los diputados de Jorge Campos, aunque reconocen que no saldrá gratis. Més per Menorca, por su parte, ha anunciado su muy probable voto en contra de la investidura. La líder de los socialistas de Mallorca y todavía presidenta del Consell en funciones, Catalina Cladera, en ONDA CERO: "Espero que no tengamos que lamentar ningún muerto tras retirar la limitación de 80km/h en la Vía de Cintura". Las ventas del sector calzado en Menorca ascendieron en 2022 a un total de 60'4 millones de euros, un 25% más que el año anterior. En sucesos, un hombre ha resultado herido grave en la cara y extremidades, tras una explosión en una embarcación en Ibiza. Ryanair permitirá viajar con una o dos ensaimadas como equipaje de mano, de forma gratuita. En deportes, Javier Aguirre se va de vacaciones dejando en el club las posiciones que necesita, mientras la Unión deportiva Ibiza anuncia el fichaje de Guillermo Fernández para dirigir al equipo en primera federación. En el tiempo, nueva jornada de inestabilidad en Baleares, al mediodía llegarán las lluvias a Ibiza y Formentera, que se irán extendiendo al resto del archipiélago.