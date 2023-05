Jorge Campos: "Cualquier alternativa al gobierno de Armengol pasa por Vox"

El cabeza de lista por Mallorca de Vox, Jorge Campos, se muestra prudente respecto a las encuestas electorales que otorgan a Vox un notable aumento de escaños. La formación podría llegar a doblar los tres diputados obtenidos en 2019 y convertirse en la tercera fuerza parlamentaria. "Cualquier alternativa al gobierno de Francina Armengol pasa por Vox", ha sentenciado en Onda Cero.

En una entrevista concedida al programa Illes Balears en la Onda de Onda Cero, Campos ha dicho estar "preparado para gobernar" y se presenta a los comicios del 28 de mayo para llevar a cabo sus principios y valores desde el ejecutivo autonómico.

Jorge Campos también alaba el "modelo" de Castilla y León, donde Partido Popular y Vox gobiernan en coalición, "para acabar con las políticas de izquierdas". En este sentido, el líder de Vox se acerca al PP y se aleja de un posible acuerdo con otras fuerzas de centro. Rechaza tanto a Ciudadanos como a Proposta per les Illes: "No podemos llegar a acuerdos con ellos porque no podemos gobernar con un partido nacionalista y catalanista".