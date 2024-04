Jordi Pereyra: “Cualquier tema por aburrido que sea si le das el enfoque necesario se convierte en divertido y atractivo”

Jordi Pereyra, galardonado con el Premio Onda Cero Ibiza y Formentera de Comunicación que patrocina OD Hotels ha estado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar de su trayectoria y su blog y canal de Youtube Ciencia de Sofá.

Nacido en Ibiza en 1990 y graduado en Ingeniería Mecánica por la Universidad Politécnica de Catalunya se ha convertido en uno de los divulgadores científicos más respetados y conocidos de toda España desde que hace algo más de una década decidiera dar a conocer temas relacionados con la ciencia, el cosmos o la astronomía usando el humor y un lenguaje cercano. Y es que como ha asegurado el propio Pereyra “cualquier tema por aburrido que sea si le das el enfoque necesario se convierte en divertido y atractivo”.

En este sentido el ibicenco, que ha explicado cuales fueron los primeros minerales que comenzó a coleccionar y como ahora tiene una ingente cantidad de ellos en su casa, también ha contado como todo empezó con un blog en 2013 y como ahora ha dado el paso a Youtube donde tiene un público muy amplio que van desde a los 25 a los 60 años y muchos otros “que aprenden con sus hijos”. Algo que le llena de satisfacción “sobre todo cuando alguien me contacta para decirme todo lo que les ha ayudado lo que yo explico o cuento”.

Con respecto a sus vídeos Pereyra también ha explicado que sube un vídeo una vez al mes porque no es nada fácil prepararlos. “Hay gente que tiene más facilidad pero yo prefiero trabajarlo todo bien buscando primero la idea que pueda interesar y luego prepararme durante semanas el guion y como lo quiero transmitir para que pueda llegar al mayor número de personas posibles”.

Por último, el divulgador científico ha confirmado que no tiene intención de dar el salto a Tik Tok “porque todo es más corto y conciso y creo que no se pueden transmitir tan bien las ideas” y que aunque ya participó hace años en IB3 ahora no tiene previsto dar el salto a la televisión a pesar de su éxito.