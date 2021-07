Salud interviene el centro geriátrico Sa Residència de Ibiza tras detectar un brote con 25 usuarios positivos

Según ha informado Salud en un comunicado, como parte de las tareas de vigilancia en relación a la COVID, en un cribado semanal realizado entre profesionales sanitarios no vacunados se detectó un caso positivo, así como otro contagio en una usuaria con pauta completa de vacunación.

Con motivo de estos casos, la Conselleria de Salud y Consumo inició el cribado de usuarios y profesionales de Sa Residència y ha detectado hasta ahora 27 casos positivos. Diez residentes han sido hospitalizados en Can Misses porque tienen síntomas de COVID-19 y un profesional está ingresado en la UCI.

Además, hay 15 usuarios de la residencia igualmente positivos pero asintomáticos que están aislados en el centro. De entre los usuarios positivos, tres no estaban vacunados y uno no tenía todavía la pauta completa.

Dada esta situación, el centro ha necesitado de apoyo para implementar un plan de contingencia con la sectorización del centro de forma adecuada y procesos de aislamiento adecuados según los resultados de las pruebas.

En consecuencia, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha ordenado intervenir durante 20 días el control de la gestión sanitaria asistencial de dicho centro.

También ha sido designado un coordinador sanitario con funciones de control, coordinación y dirección de la actividad asistencial sanitaria del centro para dirigir al equipo de personal de la residencia y, si en su caso, el que asigne el Servicio de Salud de las Islas Baleares.

En adelante, el personal, el equipo directivo, la titularidad del centro y los residentes se regirán por las instrucciones, las órdenes y las disposiciones que emita el coordinador.

Salud ha recordado que llevan a cabo cribados semanales entre los profesionales de residencias que no están vacunados. También en los centros donde el porcentaje total de vacunación no llega al 70 por ciento se realizan cribados mensuales a los usuarios no vacunados.