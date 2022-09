El festival Sonorama Ribera regresa a Ibiza

Tras confirmar a grupos como Belako, Iván Ferreiro o Niña Polaca, el festival que llevará la esencia del Sonorama Ribera a Ibiza ha sumado a su programación artistas como Dani Fernández, Delafé y las Flores Azules, Eme DJ, Hoonine, Izaro, Morgan, Nena Daconte Sienna y We Are Not Dj's.

Sonorama Ribera Ibiza 2022 tendrá lugar los días 6, 7 y 8 de octubre en dos puntos claves de la isla: Venice Bay (espacio multiusos de Concept Hotel Group) y el exterior del Auditorio Caló de S'Oli, que ofrece unas espectaculares vistas al mar. El acceso a los conciertos que se celebren precisamente en este emplazamiento serán gratuitos como guiño a una de las señas de identidad de Sonorama Ribera, que siempre trata de generar una sinergia especial entre el espacio, los residentes y el festival.

Aparte de la música en directo, Sonorama Ribera Ibiza contará con otro tipo de alicientes culturales que podremos disfrutar en las actividades paralelas que habrá durante los tres días de festival: la presentación de un libro, la presentación de un documental, la grabación de un podcast con público en directo, además de catas, exposiciones... En los próximos días se irán dando todos los detalles.

De momento se han puesto a la venta los abonos de festival con habitación de hotel, enfocadas a visitantes de fuera, y la semana que viene se venderán las individuales para entrar en los conciertos, que estarán disponibles online a través de su página web y en las recepciones de los hoteles Dorado de Platja d’en Bossa y Paradiso de Cala de Bou.