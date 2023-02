Pacientes y sanitarios llaman a una participación masiva en la concentración del viernes en Can Misses

Este viernes a las 13.30 horas hay convocada una concentración en la puerta principal del Hospital de Can Misses de Ibiza para denunciar el déficit cada vez mayor de facultativos en la isla. La han organizado en su mayoría pacientes oncológicos aunque tal y como ha explicado a Onda Cero Ibiza y Formentera, una de sus portavoces, Marga Guasch, está abierta a todo tipo de usuarios ya que la situación ya es de del todo insostenible.

Además, la concentración llevará por lema Hoy por mí, mañana por ti y pretende transmitir que la enfermedad puede llamar a cualquier puerta, a cualquier edad y en cualquier parte y es que la propia Guasch ha vivido esta grave situación en primera persona. A ella le pidieron una radiografía y los resultaron tardaron tres meses en llegar y nadie le avisó que su médico se había marchado de la isla y si no fuera porque ella misma acudió al hospital aún estaría esperando los resultados. Afortunadamente, no se detectó nada y fue mandada al traumatólogo.

Una suerte que no tienen otros pacientes ya que como ha explicado a Onda Cero Ibiza y Formentera actualmente la situación no puede ser más precaria con tan solo un médico para todos los pacientes más los que vienen cada 15 días desde Palma con el riesgo de que no puedan llegar como ya sucedió hace apenas una semana cuando se cancelaron los vuelos por la niebla.