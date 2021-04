La obra 'On és quan ja no hi és' llega a Formentera

'On és quan ja no hi és' es una pieza que se enfrenta a un tema delicado, especialmente entre los más pequeños de la casa: la muerte de un ser querido. Esta pieza, ganadora de la última convocatoria de coproducción familiar en red, ofrece diferentes caminos para explicar la desaparición de los seres queridos a los niños y niñas.

El montaje muestra la desaparición de las personas queridas desde tres puntos de vista entrelazados: la niñez, la madurez y la vejez. Así mismo, son tres también los lenguajes escénicos que se van combinando para ofrecer al público un sorprendente resultado final: el teatro visual, el teatro de objetos y el cine vivo.

'On és quan ja no hi és' | Consell de Formentera

Este espectáculo familiar, recomendado para niños y niñas de más de 5 años, se podrá ver el domingo 2 de mayo a las 18 horas en la Sala de Cultura (Cine) con reserva previa desde hoy de las entradas a través de la web: www.entradesformentera.cat.