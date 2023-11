Javier Díaz-Giménez: "Estoy sorprendido con la capacidad de resistencia de la economía española"

El profesor y economista Javier Díaz-Giménez será el protagonista de los Encuentros de Empresarios en Positivo que organiza Onda Cero y CaixaBank el próximo 17 de noviembre en el Auditorio de Can Jeroni de Sant Josep de Sa Talaia en colaboración con el consistorio de la localidad, el Consell d'Eivissa, la Cámara de Comercio de Ibiza y Formentera, Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, Pimeef y CAEB.

Este viernes 10 de noviembre ha pasado por los micrófonos de Más de Uno Ibiza y Formentera donde ha repasado este encuentro gratuito junto al director de Onda Cero Baleares, Juan Carlos Enrique, así como la actualidad de la macroeconomía, tanto a nivel nacional como internacional.

En este sentido Díaz-Giménez ha comenzado ironizando con el nombre de su conferencia, que cerrará el encuentro a partir de las 13.00 horas bajo el nombre de La economía en 2024: ¿Aterriza como puedas? asegurando que vivimos en "un mundo extraño e inquietante" debido a la coyuntura geopolítica actual y a las malas noticias en macroeconomía pero que aún así "se pueden sacar conclusiones positivas debido, fundamentalmente, al aumento del empleo que se ha comportado espectacularmente bien en todo el mundo".

Tanto que el experto economista y habitual colaborador en medios de comunicación se ha mostrado sorprendido "con la capacidad de resistir que ha tenido la economía española y mundial".

Ilusionante la situación de España

Algo que se ha reflejado sobre todo en Baleares donde Juan Carlos Enrique le ha recordado que administraciones, consistorios y empresarios han regresado de la World Travel Market de Londres "eufóricos" y con unas previsiones fantásticas y que esta temporada de verano ha terminado con unos magníficos resultados.

Unas noticias que según Díaz-Giménez "son ilusionantes" porque nadie pensaba que después de todo lo que hemos pasado "la economía española esté a punto de cerrar el 2023 con un crecimiento en positivo del 2,5% y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, Alemania y la Eurozona están bordeando el negativo".

Por último, el ponente del próximo viernes 17 de noviembre en los Encuentros de Empresarios en Positivo de Ibiza ha tenido tiempo para analizar el tema de la financiación de la deuda en España. En este caso, poniendo como ejemplo uno de sus podcast dominicales donde abordó la divertida idea de que haría un economista marciano que no supiera como funciona España, tanto él como Juan Carlos Enrique han llegado a la conclusión fundamental de que "la deuda no se destruye sino que se traspasa" porque aunque ya no la tenga que pagar una comunidad autónoma el gobierno tiene que seguir con ella.

El resto del encuentro

Además, el foro contará con la participación del alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicente Roig, y del conseller ejecutivo de Presidencia, Hacienda, Gestión Económica y Deportes del Consell d'Eivissa, Salvador Losa.

Junto a los representantes de las instituciones, estarán también los representantes de las patronales empresariales más destacadas de las Islas Baleares, Fomento del Turismo de la Isla de Ibiza, Cámara de Comercio, Pimeef y CAEB, quienes darán una visión más local de las perspectivas económicas para 2024. Está confirmada la participación en esta mesa de Alfonso Rojo, José Luis Benítez, y José Antonio Roselló.

Además, el director comercial de empresas de CaixaBank en Baleares, Ramón Juan, participará en el foro aportando las previsiones de CaixaBank Research para el próximo año para las islas. Este foro estará presentado por el director de Onda Cero Ibiza y Formentera y director regional de Atresmedia Radio, Juan Carlos Enrique.

Programa del II Encuentro de Empresarios en Positivo de Onda Cero y CaixaBank

- 10:00 h. Coffee break y recepción de invitados en Can Jeroni.

- 11:00 h. Inicio institucional con el alcalde de Sant Josep, Vicente Roig y el conseller de Presidencia y Gestión Económica del Consell d'Eivissa, Salvador Losa.

- 11:30 h. Mesa con representantes empresariales: Cámara de Comercio, CAEB, Pimeef y Fomento del Turismo.

- 12:10 h. Intervención del director comercial de Empresas de CaixaBank en Baleares, Ramón Juan.

- 12:10 h. Conferencia Javier Díaz-Giménez: 'La economía en 2024. ¿Aterriza como puedas?'.

- 13:15 h. Vino/networking en Can Jeroni.

- 14:15 h. Final de evento.

Para inscribirse gratuitamente al evento hay que enviar un correo electrónico a ibiza@ondacero.es con el nombre, apellidos, empresa, cargo y email de la persona a inscribir, o llamar en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes al 971 19 00 69 o en el 971 19 00 17. El aforo es limitado.