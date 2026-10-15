Núria Valverde: "La actividad salinera es indispensable si queremos mantener las zonas húmedas del Parque Natural como las conocemos"

La bióloga y técnica del Parque Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera, Nuria Valverde, ha explicado durante el programa especial que Más de Uno Ibiza y Formentera ha grabado desde la Iglesia de Sant Francesc de s'Estany "con motivo de la Fira de la Sal que la actividad salinera no solo forma parte de la historia y la economía de Ibiza, sino que también resulta fundamental para conservar uno de sus espacios naturales más valiosos".

No en vano, Valverde ha destacado "que el funcionamiento de los estanques salineros permite mantener las condiciones necesarias para la alimentación de numerosas especies de aves" asegurando que que "la actividad salinera es indispensable si queremos mantener una zona húmeda como la conocemos ya que la circulación del agua y sus diferentes concentraciones de sal favorecen la presencia de microorganismos y peces que sirven de alimento a las aves migratorias" y en este sentido, ha puesto como ejemplo, "que el abandono de la extracción de sal en Formentera provocó un importante descenso de la población de aves, mientras que la recuperación de la circulación del agua en sus estanques parece estar favoreciendo nuevamente su presencia".

Por otro lado, también ha explicado que la conservación de ses Salines supone un desafío "especialmente complejo por la enorme presión turística que soporta este espacio protegido, donde se encuentran algunas de las playas más visitadas de Ibiza, como ses Salines y es Cavallet" y por ello, aunque ha confirmado que "la declaración del parque natural y sus normas de gestión han permitido contener la expansión urbanística, evitando la aparición de nuevos hoteles, establecimientos y bloques de apartamentos", también ha reconocido que "sigue siendo necesario compatibilizar las actividades turísticas y económicas con la protección del entorno".

Afortunadamente, según Valverde, "cada vez más visitantes son conscientes de que se encuentran dentro de un espacio protegido" aunque con diferencias entre quienes acuden durante el verano principalmente para disfrutar de las playas y quienes lo visitan en primavera y otoño para caminar, conocer el paisaje o contemplar las aves, siendo éste uno de los principales atractivos del parque, "especialmente por la presencia de flamencos, que a pesar de que no se reproducen en Ibiza pueden contemplarse desde los puntos habilitados para ello, como el situado detrás de la iglesia de Sant Francesc de s'Estany, sobre todo en primavera y otoño, especialmente entre finales de agosto y septiembre, cuando coinciden los ejemplares que permanecen durante todo el año con los que llegan durante la migración llegando a juntarse cerca de un millar de ellos".

Finalmente, la técnica del parque ha insistido en que la educación ambiental y la concienciación ciudadana "son fundamentales para garantizar la conservación de ses Salines" y que por ello, el espacio natural "desarrolla programas dirigidos a centros educativos de todas las edades, asociaciones y familias, con actividades sobre las aves, la sal y los principales valores naturales de Ibiza y Formentera" mientras dispone de dos centros de interpretación, uno situado en Sant Francesc de s'Estany, en Ibiza, y otro en Can Marroig, en Formentera, donde los visitantes pueden recibir información sobre los itinerarios, las zonas accesibles y las actividades disponibles.