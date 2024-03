Lucía Huedo: "La poesía es mi forma de mantenerme cuerda en este mundo loco actual"

La joven escritora ibicenca Lucía Huedo ha estado en el programa Más de Uno Ibiza y Formentera para hablar de su segundo trabajo Todo lo que nunca te dije que acaba de ponerse a la venta con la editorial Delecé.

Se trata de su segundo poemario con esta misma editorial tras su debut en 2022 con Artista en vivir y según ha confesado esta ibicenca nacida en 1997 "la poesía es mi ancla con el suelo ya que es mi forma de mantenerme cuerda en este mundo loco actual".

De hecho, Huedo ha asegurado que sus versos "son de amor y desamor" porque se confiesa "una enamorada de la vida" y que le surgen de cosas que le pasan, tanto a ella como a personas cercanas, pero siempre "con un filtro particular y un lenguaje sencillo y moderno que intenta acercar los versos a todos los públicos y no ser ese mundo ajeno que estudiábamos en el colegio y los institutos".

No en vano, la editorial Delecé contactó con ella para su primer trabajo tras leer sus textos en la red social Instagram. Un espacio al que la joven poeta le da una gran importancia "ya que permite una gran interrelación con gente de todo el mundo a la que no conoces". Y es que para Lucía Huedo "no hay nada más bonito que alguien te diga que has puesto palabras a cosas que llevaba tiempo sintiendo".