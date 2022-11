La banda de rockabilly Tru-Desert Trio encabeza el cartel del VII Dave on my Mind

Tras el parón por el covid, Sant Josep retoma el memorial Dave on my Mind, que se celebrará el domingo 20 de noviembre en la plaza de Sant Josep, con una novedosa sesión diurna que arrancará a las 12 del mediodía y se prolongará hasta alrededor de las 18 horas, aunque la conclusión la determinarán los músicos participantes. Varias food trucks, asimismo, se concentrarán frente a la iglesia de la localidad para participar en el evento, que organizan el Ayuntamiento de Sant Josep y MP Music Eivissa.

El cartel está encabezado por Tru-Desert Trio, una potente banda de rockabilly llegada desde Almería e integrada por tres conocidos músicos. A continuación, el escenario quedará a disposición de los muchos amigos de Dave Jeffs, Blues Dave, que podrán participar en una jam session en la que numerosos artistas que ya han confirmado su presencia se irán sucediendo. Entre ellos estarán Bluesmàfia i es Saligardos, Ras Smaila, Pere Vergés, Heritage, Albert Oliva Blues Trío y The New Young Polaks, aunque la llamada sigue abierta y la lista irá creciendo en los próximos dias.

Tru-Desert Trio es una de las bandas más representativas de la música de raíces americanas de Andalucía. La forman Pike Cavalero (voz principal y guitarra rítmica), Mario Cobo (guitarra eléctrica y voces) y Pepe Lee (contrabajo y coros). Juntos mantienen viva la llama de la música que más les gusta y por la que son conocidos: rockabilly, rock and roll y algo de country, todo mezclado en una trituradora que se inspira en los power trío sin batería clásicos.

Pike Cavalero, madrileño de nacimiento, aunque criado en Cartagena y establecido en Almería, es ya un clásico del rockabilly en nuestro país, tanto en su faceta como cantante como en la de guitarrista. Ha publicado distintos álbumes con su nombre, acompañado de bandas como The Gentle Bandoleros, y ha llevado su música por escenarios de toda Europa, México e incluso Australia. También es ingeniero de sonido y su estudio es uno de los de referencia en Andalucía.

El catalán Mario Cobo emigró al sol de Almería hace pocos años, cuando ya era uno de los guitarristas de rockabilly consagrados y conocidos en todo el país. Antes había sido solista en bandas tan conocidas como Los Mambo Jambo, Nu-Niles, Kim Lenz o Loquillo, girando por toda Europa y Norte América. Además, es compositor y productor, con canciones editadas en Alemania, Japón, Suecia, Holanda y Estados Unidos, entre otros países. También ha formado parte de los grupos que acompañan a Sonny Burgess y Dj Fontana (batería de Elvis Presley), Billy Lee Riley, Janis Martin, Joe Clay, Glen Glenn o Dale Hawkins.

Pepe Lee, por su parte, es un almeriense de pura cepa con una larga trayectoria a nivel nacional, que le ha llevado a ser reconocido como uno de los contrabajistas más populares en la escena del rockabilly. Ha paseado su contrabajo y su clase por festivales de todo el mundo, como el Nashville Boogie, Viva Las Vegas o Hemsby.

Con este programa, el memorial Dave on my Mind alcanza su séptima edición. El festival rinde homenaje a Dave Jeffs (Oxford, 1945 – Ibiza, 2013), más conocido como Blues Dave, famoso cantante, armonicista y guitarrista británico, que llegó a la isla a finales de los años 70, estableciéndose en el municipio de Sant Josep. Dave se convirtió en uno de los músicos más queridos y admirados entre la comunidad de artistas de Ibiza y ejerció como maestro para muchos jóvenes, abriéndoles el universo del rock and roll y el blues.