El área quirúrgica y el paritorio del Hospital de Formentera abrirán a finales de semana

El Área de Salud de Ibiza y Formentera concluirá durante el lunes 18 de noviembre los trabajos de higienización de buena parte del Hospital de Formentera después de que se haya revisado y desinfectado el sistema de climatización y el quirófano y paritorio para eliminar los microorganismos ambientales que superaban los umbrales aconsejados en un área que requiere condiciones excepcionales de asepsia.

Después, tras haberse tomado las muestras ambientales "de estos microorganismos que se encuentran en cualquier entorno", los resultados preliminares llegarán en los próximos dos días y con ellos se reunirá de nuevo la Unidad de Control de infecciones, el Servicio de Microbiología, la dirección médica y de enfermería y la subdirección de gestión del Hospital de Formentera para adoptar una decisión respecto a la recuperación de la actividad.

Si todo va según lo previsto, Catalina Serra, una de las enfermeras de la Unidad de Infecciones del Área de Salud de Ibiza y Formentera, la intención es volver a abrir estas zonas a finales de la semana para poder garantizar al cien por cien la seguridad del paciente

Ningún traslado urgente y sin nuevas reprogramaciones quirúrgicas.

Por otro lado, Serra también ha confirmado que de momento no ha sido necesario trasladar a ningún paciente por algún proceso quirúrgico urgente, ni por riesgo de parto y, aunque no habrá que reprogramar ninguna intervención quirúrgica más puesto que no hay operación programada en el Hospital de Formentera hasta el lunes de la próxima semana, en el Hospital Can Misses de Ibiza se reserva un quirófano y un paritorio para los traslados urgentes, mediante el 061, que se tengan que realizar desde Formentera.