Ángel Luis Guerrero se da de baja del PSOE y renuncia a su acta de regidor para "luchar por defender su honorabilidad"

El alcalde en funciones, Ángel Luis Guerrero, ha decido darse de baja de forma temporal en el PSOE y no recoger este sábado su acta de regidor tras ser dejado ayer en libertad provisional por la por la titular del juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza, Carmen Martín, dentro de la operación Magister Dixit.

En un pequeño comunicado de prensa, Guerrero confirma que su intención es luchar por su honorabilidad y que su intención es regresar "tan pronto como me haya deshecho de cualquier sombra de sospecha, lo que considero que ahora debe ser mi prioridad". De hecho su intención "es defender mi honorabilidad y la del personal del Ayuntamiento de Sant Josep de Sa Talaia que he tenido el honor de presidir durante los últimos dos años y de lo que he sido concejal desde el 2007".

En este sentido, el alcalde en funciones explica que ahora necesita "tranquilidad" para concentrarse "en limpiar mi nombre, que es importante para mí, pero también para los míos, que me quieren y no quiero que tengan que vivir señalados por algo que no ha pasado" y para ayudar "a librar de sospecha los profesionales con los que he colaborado en esta etapa tan apasionante de mi vida ya los que tengo que agradecer tantas metas por recuperar la buena reputación de nuestro querido ayuntamiento".

Al mismo tiempo Guerrero asegura que ahora es el momento "de no interferir en el trabajo que nos toca hacer socialistas de Sant Josep en esta etapa, la que nos ha encomendado la ciudadanía, y que es ser una oposición firme y valiente, representando a nuestros vecinos y vecinas con la misma responsabilidad que cuando nos tocaba gobernar".

Y para concluir añade que está "fuerte, bien, cansado pero no hundido" y ha agradecido a todos los que se han preocupado por su situación y los que le han transmitido muestras de apoyo.