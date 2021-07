Una joven de 20 años de Formentera ha tenido que ser trasladado en helicóptero al Hospital Can Misses, en Ibiza, al sufrir un empeoramiento debido al coronavirus. Familiares de enfermos de patología dual, Gent per Formentera y PSOE reclaman más recursos en las Pitiusas con una proposición no de ley que se debatirá en el Parlament. El Psoe en Ibiza considera "absolutamente decepcionante" los dos primeros años de gobierno del presidente del Consell de Ibiza Vicent Marí.