La UCE insta al Principado a recuperar el calendario cerrado de rebajas

Las rebajas de enero generarán 2.150 contratos en Asturias, en línea con el año pasado. A nivel nacional, la campaña de rebajas de invierno generará casi 143.500 nuevos contratos, un 2,5% que la del año pasado, según la consultora Randstad.

Son días de precios más baratos y la Unión de Consumidores recalca algunos consejos como preguntar si el producto lleva al menos un mes a la venta, enfatiza el presidente de la UCE Dacio Alonso. Respecto a los cambios de artículos, Alonso señala que es legal que el comercio entregue un vale pero no le convence que el consumidor quede atado a la misma tienda. Por eso, recomienda preguntar qué hace el empresario en caso de devolución. En cuanto a las compras por internet que suponen el 20% de las transacciones al por menor en España, el responsable de Consumidores recuerda que hay 14 días hábiles para rechazar el producto desde que nos llega y aconseja abrirlo delante del repartidor por si acaso.

La UCE insiste en que sería mejor volver al sistema antiguo de rebajas, con fechas acotadas durante el año. Y en ese sentido, Dacio Alonso le recuerda al gobierno asturiano que tiene responsabilidad en ello y le invita a buscar un acuerdo en el Consejo de Comercio donde están todos los interesados.