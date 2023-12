Trabajadoras del ERA piden una reunión a Barbón al entender que Melania Álvarez "sigue mintiendo"

Miembros del Comité de Empresa del ERA han pedido este viernes al presidente del Principado, Adrián Barbón, una reunión para dar solución a su conflicto laboral, toda vez que entienden que la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, "sigue mintiendo" sobre los avances en el mismo.

En unas declaraciones a los medios, las trabajadoras han subrayado que a día de hoy el acuerdo al que se llegó para salir del encierro que protagonizaron hace unas semanas sigue sin cumplirse.

Las trabajadoras "echan en falta" a Barbón en todo este asunto, al entender que "es consentidor de todo lo que está pasando", del "ninguneo" que les están haciendo. Las empleadas del ERA han alertado de que "todo esto va a ir a más" si no se ponen medios.

Por su parte, el presidente Adrián Barbón, preguntado por este asunto tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha indicado que no se salta "nunca" la capacidad de gestión "de ningún consejero o consejera". "Agradezco que se me pida una reunión, pero lógicamente eso entiendo que se está negociando en otro marco y me remito a ello", ha zanjado.