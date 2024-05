Más de uno Luarca 02/05/2024

Aguarda a que se desbloquee la tramitación ambiental para poder así dar certidumbre y confianza a la comunidad, a la propia compañía, al sector empresarial y minero, y al conjunto de la sociedad asturiana.

El Director. Gral. José Manuel Domínguez, y el asesor legal del proceso Ignacio García, comparecieron en Onda Cero, para explicar que no entienden los motivos del retraso que está acumulando todo el expediente para la declaración de impacto ambiental (DIA) tras el último proyecto presentado ya en el año 2021 y con los flecos rematados.

A eso también suma el proceder del Ayto. de Tapia, que debería de solicitar la valoración ambiental estratégica al Principado, para según la empresa a posteriori decidir si se puede o no modificar el PGO de interés agrícola a minero, como establece la normativa local para una actividad como esta.

José Manuel fue muy claro y “no veo la necesidad ni el interés de que esto se dilate en el tiempo, si tiene que ser una cosa u otra que sea la que tenga que ser de una manera motivada y argumentada. Yo creo que lo que hemos conversado con la administración a nivel del proyecto, el feedback que tenemos es bueno, y es coherente, porque hemos cumplido con todos, los digamos, detalles que ellos nos han indicado. En cuanto al Ayuntamiento, yo creo que es un proyecto muy sólido para darle más valor al concejo de Tapia, ayudar en muchos aspectos. No veo ninguna razón técnica para que se diga que no a lo que estamos proponiendo sin verlo con detalle”.

Por otra parte, también matiza que “las concesiones mineras de explotación que se encuentran en el concejo del municipio de Tapia imponen claramente una serie de derechos y obligaciones. Entre las obligaciones está explotar el yacimiento de una manera sostenible ambientalmente y de una manera racional. Dicho esto, lo cierto es que en el Plan General de Tapia aprobado en 2016, insisto, las concesiones de explotación son muy anteriores a ese año no se reconoce claramente las concesiones ni la manera de gestionar este tipo de concesiones, sino que se limita simplemente a determinar un uso autorizable a través de una modificación urbanística, y es el mecanismo que estamos instando ahora mismo en base a lo que dice el propio Plan”

Por su parte, García aclara que la modificación del PGO contempla dos fases, "una que es de tipo estrictamente urbanístico, y otro que es de tipo ambiental. El urbanístico lo decide el Ayuntamiento, mientras que la tramitación ambiental la tiene que decidir el Principado de Asturias una vez que se hayan desarrollado la tramitación de lo que se denomina el procedimiento de evaluación ambiental estratégica. Esa decisión ambiental revierte al Ayuntamiento, y ahí se toma la decisión en conjunto una vez que se han tramitado los dos procedimientos”.

Terminan lamentando que el Ayto. de Tapia no les reciba para poder intercambiar opiniones. Mientas Black Dragón Gold, recibió recientemente una fuerte inyección económica de inversores, entre ellos españoles, para la extracción del oro de Salave.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, anuncia que se han parado las obras de rehabilitación del Cine Goya, hasta junio, para proceder a una reubicación de los locales, al decidir ubicar en dicho espacio la biblioteca pública municipal. De las tres salas previstas, ahora se quedará en dos, y una biblioteca, sigue manteniendo las 200 butacas.

Pérez, reconoce que, el Goya, es como las pirámides de Egipto, “que se está rehabilitando con una paciencia extraordinaria por parte de los vecinos”. Explica que se pararon las obras para establecer por los técnicos en nuevo dibujo para albergar la biblioteca en referido conjunto. De esta manera se salvan las dificultades de acceso que presenta el actual local, que pasara a ser un albergue de peregrinos con capacidad para 60 personas.

Esta futura instalación dijo que “convivirá” con el de Almuña, y tendrá una gestión autónoma que sacarán a concurso.

Sobre la ruta de conexión entre el Camino Primitivo del Norte y el de La Costa, se congratula por algo que venían demandando desde hace tiempo. Ante la petición de la Aso. De Amigos del Camino Norte Luarca-Valdés de establecer un albergue en Brieves, al estimar que de Salas a Concilleiro es mucho trayecto para un día, instó al Ayto. a buscar un local en Brieves.

Pérez ha sido tajante y dijo que se “desecha” esa posibilidad, allí en el Centro Social de los vecinos quieren crear un centro formativo para el medio rural, a la vez que considera que la ubicación “tiene que ser Trevias, tiene más sentido por el flujo económico” al estimar que es donde está el tejido económico. No descarta uno en Ferrera de los Gavitos, "si los vecinos lo ven bien", al ser ellos los que gestionan la escuela.

El resto de la info a modo de titulares:

Exploraciones Mineras del Cantábrico no entiende retraso DIA reclama una resolución motivada y argumentada indistintamente del resultado. Parada hasta junio la obra del Cine Goya para rediseñar el espacio de la futura biblioteca municipal. El plan Incorpórate al agro contempla ayudas de hasta 100.000 € para fomentar el empleo en el sector. Asturias Ganadera denuncia inacción del Principado ante las agresiones al patrimonio arqueológico en el Occidente por las compañías eólicas.

Alcalde Valdés descarta un albergue en Brieves como pide la Asc. de Amigos del Camino Santiago y sí en Trevias. ASAJA Y COAG Asturias denuncian falta de datos actualizados para solicitar ayudas PAC. Coaña organiza nueve talleres para incentivar la salud física, emocional y social en las personas mayores. La Aso. Fraternidad celebra el Día del Trabajador recordando las dificultades de las personas con discapacidad para acceder al mundo laboral. El Pdte. Principado se encargará de inaugurar en Castropol el X Festival Somos la Ostra.

Ayto. Valdés y Cultura en Rede compaginan la música y la arquitectura tradicional para viernes y sábado. Alejandro Calvo se reúne con alcaldesa Villayón. Marcelino Marcos se reunirá con alcalde Santa Eulalia de Oscos. Los valdesanos ya se pueden unir a la liga Actívate para el fomento de hábitos saludables. Ya se puede descargar la app que permiten realizar compras con descuentos en los comercios minoristas de Asturias. Comercio asociado de Foz inicia la campaña del euro solidario a favor de la lucha contra el cáncer. El Casino de Luarca exhibe la exposición “La sidra de papel”.