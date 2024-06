Más de uno Luarca 13/06/2024

Este es el análisis que sacan tras una reunión que han mantenido con el equipo directivo del área en las últimas horas, para analizar la situación que se presenta y de la que vienen advirtiendo desde hace meses.

El delegado sindical Cesar Fernández, dijo que se reunieron una serie de delegados del Simpa con la dirección médica para “clarificar un Plan de cara al verano”, no hay dice “instrucción alguna, no se van a incorporar efectivos, solo uno a Vegadeo que viene para hacer guardias, pero que sustituye a otro que se marcha”. Con lo que siguen con menos cuatro profesionales en la zona de Vegadeo, a lo que se añaden las vacantes de Trevias, Luarca, la falta de pediatras y las reducciones de jornadas en los Oscos, “siguen sin haber personas para cubrirlas”.

Abordan la situación con temor “la verdad un poco de desesperanza en ese sentido, porque tampoco ponen ningún otro tipo de Plan, no se van a poder mantener abiertos los puntos de atención actuales, pero tampoco tiene orden de cerrarlos, será improvisando día a día” añade.

Recuerda que los centros no se cierran, solo están con enfermería y no se atiende a pacientes por parte de los médicos, excepto las urgencias. Afirma que “no sabemos cómo vamos a prestar la atención, no hay ningún plan de contingencia, pero algo tendrán que hacer porque así no podemos seguir”. Augura un periodo “largo de saturación” del que esperan poder salir “un poco airosos, la verdad es que la cosa pinta un poco negra”.

Piden que se cubran todas las vacantes, pero en el supuesto que no pueda ser factible insiste en que “tienen que informar a la población de la situación, tendrán que asumir sus responsabilidades de no saber encontrar los recursos humanos para garantizar sus derechos, pero tendrán que explicar que los servicios no se van a poder mantener. Pedimos ese paso de valentía, pero es que tampoco lo están haciendo”.

Añade que tratan de transmitir (por parte de los gestores) que no se cerrara ningún punto de atención, “estamos todos un poco desconcertados, dicen una cosa y hacen toda la contraria”.

Recuerda que la plantilla orgánica de Vegadeo son 9 médicos, una de pediatra y 7 médicos de cupo, además de uno más vinculado, y que la cobertura de las vacaciones tendría que ser con otra plantilla a mayores que desapareció hace unos años.

Termina lamentando que haya más mandos que soldados, al poner el ejemplo de una médica de salud como directora de área, “ no queda ningún despacho sin cubrir sin médicos, en cambio, vacantes de asistenciales sí que las hay vacías”.

La I edición de GastroLuarca reunirá 24 stands con productos de cercanía. | Cedida

Este viernes por la tarde se inaugura la I edición de GastroLuarca que se prolongara hasta el domingo con la participación de 24 stands en la que el Ayto. de Valdés trata de proyectar la riqueza gastronómica del Concejo y alrededores en el que “llenaremos el espacio de color, olor y sobre todo sabor”, según expreso la edil responsable, Andrea Magdalena.

Explico que con la feria “buscamos proyectar la riqueza gastronómica del Concejo y las zonas alrededor. Pretendemos llenar la plaza de la feria de un espacio de color, olor y sobre todo mucho sabor. Es una feria que impulsamos desde el inicio a través del Ayuntamiento, desde cero, tanto los participantes y los asistentes no van a quedar en diferentes”.

Comenta que los Stands mostrarán los distintos productos de cercanía como la “miel, fabas, tortos, empanadas, embutidos, cerveza, dulce y salado, acompañado de la mejor artesanía”. El evento se ubicará en la Plaza Alfonso X el Sabio y comenzará este viernes a las 17:30 en la Casa de Cultura de Luarca con la Inauguración de la exposición “Memoria y Vida de la Bienal La Gastronomía y la Pintura Casa Consuelo” que se podrá ver hasta el 28 de este mes. A las 18:00 será la inauguración de la feria y posteriormente un Concierto a cargo de Alberto Lanza.

Ya para el sábado a las 12:00 h se abrirá el mercado, en la tarde una demostración de cocina en directo y espicha de Sidra Trabanco acompañado de una degustación de jamón cortado a mano. El domingo se abre a la misma hora y se cierran las puertas a las 17:00 h. “Un fin de semana repleto de olor, color y sobre todo sabor”.

El resto de la info a modo de titulares :

El SIMPA advierte que el SESPA no tiene plan de contingencia para abordar el verano en atención primaria en el Occidente, teme cierre de servicios. Nuria Rodríguez espera que el borrador LGTBI llegue al Parlamento asturiano a finales de año. Un total de 14 jóvenes de Asturias recibirán el lunes otros tantos juguetes adaptados en un proyecto pionero a nivel nacional. Ayto. Valdés anuncia que para finales de mes estarán operativos los albergues. Fomento destina 2 millones a la renovación de 19,1 km de vía entre El Pontigón-Ayones (Valdés) y Fastias (Tineo).

Cadavedo espera reunir unos 15 participantes en el IV Festival de La Rapa y la Alfilada. Valdés entregará los 15 diplomas a los jóvenes participantes del programa “Orienta Valdés”. Castropol convoca bolsa de empleo de socorristas y lancheros. Ribadeo y Asc. Española contra el Cáncer programan unas rutas saludables. Mañana por la tarde se inaugura la I edición de GastroLuarca y la exposición Bienal la Gastronomía. La futura escuela infantil de Luarca permitirá ampliar hasta 57 las plazas.

TSJA convoca una plaza vacante de Juez sustituto de Coaña. Coaña dispone ya del remanente positivo de tesorería de 227.600 €. El IPC sube al 3,5% en Asturias en mayo. Julio González Zapico asistirá a la inauguración en Vegadeo de la agencia de publicidad Donapubli. Transición Ecológica expone los bienes afectados por el saneamiento zona rural de San Juan de Moldes (Castropol). El Ribadeo Indiano ofrecerá un paseo guiado teatralizado por Suso Martínez.

Mayo triplico la lluvia del año pasado con 122 l según MeteoLuarca, la T similar 15´39º C. Abierto el plazo de solicitudes para optar a los puestos de la Plaza del Mercado de Luarca. Entran en vigor las nuevas tasas de puestos, atracciones y casetas de venta en Tapia al precio de 1,16 €/m2. Manos Unidas de Navia retoma el peregrinar solidario a Villaoril este domingo. Un total de 70 equipos participarán el fin de semana en el XIX torneo alevín e miniprebenxamín de Ribadeo.