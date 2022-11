Teresa Mallada dimite como presidenta del Partido Popular en Asturias

"Se trata de una decisión pactada y personal". Con estas palabras la expresidenta del Partido Popular en Asturias, Teresa Mallada, anunció su dimisión al frente del grupo parlamentario popular. Una decisión que contrasta con su posición de hace unos meses, después de que Pablo Casado la avalase como candidata a las elecciones regionales, que se celebrarán en mayo del año que viene. La llegada de Núñez Feijóo a la dirección del partido, cambió los planes de la política asturiana, que lleva más de 30 años afiliada a la formación azul. Fue el propio Feijóo, quien le comunicó que no contaba con ella, por lo que la decisión de Mallada de abandonar la directiva parece estar motivada, al menos en parte, por este hecho.

Por el momento, Mallada se incorporará a la dirección nacional del Partido para "defender los intereses de los asturianos" y mantendrá su puesto de diputada en la Junta General del Principado, así como el cargo de portavoz popular. El partido da así el primer paso para reconformar la formación de cara a los comicios de 2023, para los que aún no cuentan con un candidato firme con el que hacer frente al PSOE. En ese sentido, Mallada no quiso mojarse y aseguró que es decisión Madrid el escoger a su candidato: "Me gustaría que fuese afiliado; debe tener las mayores posibilidades de ganar las próximas elecciones autonómicas, experiencia de gestión, conocimiento de Asturias e, internamente, capacidad para unir y guiar a todos los afiliados de nuestro Partido". Además, añadió: "coincido con la Dirección Nacional en que lo deseable es evitar la bicefalia, confío en ella".

El Partido Popular de Asturias se queda, por tanto, sin presidente hasta que se tome la decisión desde Génova. Será, según confirmó Mallada, el secretario General de la formación, Álvaro Queipo, quien se ocupe " del día a día del partido", pero recalcó: " El partido no tiene presidente, por el momento". Queipo es uno de los nombre que suenan, en la esfera popular para sustituirla, al igual que Belarmino Feito, el empresario y expresidente de la Federación de Empresas Asturianas (Fade).