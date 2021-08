Rico no aclara el futuro de Djuka

Javi Rico no despejó el futuro inmediato de Uros Djurjevic. A falta de horas para el cierre del mercado de fichajes, el director deportivo del Sporting no sabe cuál será el futuro del delantero: “Djuka sigue entrenando con nosotros, hasta el cierre de mercado como todo jugador profesional de esta Liga, tendrá que llegara una oferta que satisfaga las pretensiones del club y del jugador, hasta ahora no hay ninguna de las dos cosas, así que a esperar a ver si se da algo o no”.

Lo que sí parece claro es que en caso de que ese movimiento se dé, el club está preparado para reaccionar: “Siempre hay un ‘plan b’, aunque se pueda decir cualquier tipo de cosas, en el club no hay nada a boleo, siempre hay una solución”. Más aún cuando el club ya ha hecho oficial la salida de Álvaro Vázquez y trabaja también en el adiós de Berto y Pelayo.

Pero no todo van a ser salidas. Iván Cuéllar ya pasó el reconocimiento médico y fue presentado como nuevo jugador sportinguista. El meta extremeño firmó contrato para las dos próximas campañas y lo hace cargado de ilusión. “Vuelvo a casa. Me siento un gijonés más. Es uno de los días más felices de mi vida”.

Cuéllar llega ofreciendo toda su experiencia ayudar a mejorar al equipo y también a los más jóvenes en su formación y aseguró que no entiende a los que quieran vender competencia con Mariño: “Él es un compañero, un amigo. La competencia está en aquellos que no tengan nuestro escudo. Que Diego esté al máximo nivel, para mí, es positivo. Subirá mi rendimiento, es lo mejor que me puede pasar". Cuéllar lucirá el dorsal número 1 y mañana se unirá la trabajo con el resto de compañeros.