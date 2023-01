Pilar Fernández Pascual: "No podemos permitir que próximas generaciones pasen por este mal sueño"

Premio Asturiana 2022 de Onda Cero Asturias

Pilar Fernández Pascual recibe el premio Asturiana 2022, el galardón instituido por Onda Cero Asturias para reconocer la labor de mujeres en diversos ámbitos de nuestra sociedad. Ella es presidenta de la Asociación Española de Cáncer de Mama Metastásico y recibió el reconocimiento por su labor de divulgación sobre esta enfermedad y su trabajo para avanzar en investigación, tratamientos y políticas de apoyo sanitario y social por un tumor que llegarán a sufrir hasta 1 de cada 8 mujer, un cáncer que también puede afectar a hombres.

La premiada recibió de manos del director general de Onda Cero Ramón Osorio una radio como símbolo del premio y un cheque de 2.000 euros que irán a investigación. Pilar, emocionada, dijo que este premio le hace pensar "en la gente que va a venir detrás. Muchas de las que estamos aquí no nos vamos a beneficiar de muchas de las cosas que se consiguen. Algunas de ellas necesitaban de dos fármacos que se acaban de aprobar, incluso una de ellas falleció cuando hacía un 'crowdfounding' para poder pagárselo", explicó la presidenta de la asociación. A nuestras preguntas, Pilar Fernández Pascual recuerda que nunca pensaron que podían conseguir avances hasta hace unos meses que nos dimos cuenta de que los estábamos tocando". En sus palabras de conclusión, Fernández Pascual dice que "no lo hacemos ya por nosotras pero lo que no podemos permitir es que las generaciones que vengan pasen por este mal sueño. Espero que esta enfermedad se convierta en una patología crónica y que entre todos podamos conseguir un mundo sin cáncer".

Invitados y autoridades

El director general de Onda Cero Ramón Osorio resaltó que la importancia de dar a conocer las historias cercanas y lo que sucede en torno a cada oyente. El alcalde de Oviedo Alfredo Canteli señala la capacidad de Pilar para dar visibilidad a la problemática del cáncer de mama metastásico. La delegada del Gobierno Delia Losa resaltó el trabajo del ejecutivo por favorecer tratamientos a la vanguardia mientras que el presidente de la Junta General Marcelino Marcos avisó de que hay que ser comprensivo con los enfermos de cáncer porque su actitud, siendo importante, no es lo que finalmente ataja la enfermedad. Al acto también acudieron la directora general del Igualdad del Principado Nuria Varela, la directora general de Humanización Josefa Fernández Cañedo, el diputado regional y presidente del PP gijonés Pablo González, el segundo teniente de alcalde de Oviedo Mario Arias y las concejalas de Oviedo Leticia González y Concepción Méndez. Todo en un acto celebrado en el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista de Oviedo. En el acto acudieron los patrocinadores de este premio Asturiana 2022: Gobierno del Principado de Asturias, Ayuntamiento de Oviedo, Banco Santander, EDP, Grupo Tartiere Auto y las clínicas de medicina estética Ramón Bauta. El premio Asturiana 2023 ha quedado ya convocado.