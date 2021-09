Ziganda: “Fichar otro medio no sería un exceso”

José Ángel Ziganda no pide expresamente nada, pero tampoco renuncia a nada. El Real Oviedo analiza en estos momentos la idoneidad de añadir un efectivo más a la plantilla actual y tiene nombre: Sebas Cristóforo. El uruguayo encaja en todos los parámetros del club y el técnico lo vería con buenos ojos: “Donde menos efectivos tenemos en el medio del campo. Cualquier baja, como la de Luismi, nos deja más justos. Si fichamos otro medio no sería un exceso y si no confiaremos en los cuatro que tenemos”.

El técnico del Oviedo compareció en la víspera del viaja a Zaragoza y aseguró no tener decidido el sustituto del sancionado Samu Obeng y de eso dependerá también el sistema que emplee. El técnico baraja distas opciones y aún deberá elegir la que considera más adecuada.

Ziagnda celebró el regreso del 100% de aforo a los estadios pero no quiso empezar a hablar del derbi: “Solo estamos con el Zaragoza, tenemos toda la semana para pensar en el derbi”.

Los azules cerrarán la preparación del partido del sábado (18.15 horas) en La Romareda con una sesión de trabajo en la jornada de mañana, en el Carlos Tartiere, tras la que se conocerá la lista de convocados para el encuentro.