Tito no renuncia a Borja Sánchez

Borja Sánchez está siendo el nombre de este arranque de mercado de verano en el Real Oviedo. El canterano finaliza su contrato el próximo día 30 y su futuro aún no está decidido. El director deportivo azul, Tito Blanco, retomó las negociaciones con el futbolista y su agente y, aún siendo consciente de la dificultad de la operación no pierde la esperanza.

A favor del Oviedo está el hecho de que las conservaciones se mantengan vivas en los últimos días. Eso es interpretado como que la puerta aún no se ha cerrado por completo. Que se negocien aspectos de una posible continuidad, indica que el futbolista no tiene formado nada con otro equipo y pese al interés de varios conjuntos de Primera y algunos d ellos más potentes de Segunda, nada está perdido.

“Hay que pensar en que tenemos posibilidades, pero no va a ser fácil. Ya entablamos conversaciones con su agente”, explicó Tito Blanco en la presentación de Jon Pérez Bolo. Sus sensaciones tras reunirse con el futbolistas fueron positivas: “Es oviedista y le encantaría seguir, pero es un jugador que ha cotizado al alza, que termina contrato y que igual las posibilidades que tenemos se agotan porque no podemos. Soy realista, pero también optimista. Voy a pelear por que Borja entienda que en este escenario puede conseguir algo bonito”.

Bolo también dejó claro que le gustaría contar con el canterano en su plantilla: “No vamos a descubrir ahora a Borja Sánchez, es un grandísimo jugador y para mí sería un placer poder entrenarle. Tito tiene que hablar con él y nosotros también, puede ser una posibilidad muy bonita para mí poder contar con él. El mercado nos dirá si tenemos o no tenemos opciones”.

MÁS CASOS

Femenías también está en esa misma situación, pero en su caso las urgencias del club son menores. Tomeu Nadal tiene contrato en vigor, aunque podría intentar salir en busca de los minutos que no ha tenido en el Carlos Tartiere, y Rubén reyes dejó atado el fichaje de Quentin Brat, que se incorporará al equipo a partir del 1 de julio. Bolo no se mojó en exceso con el portero: “Femenías es muy buen portero y ha hecho una buena temporada. Creo que se está hablando con él, pero no es lo adecuado hablar de nombres propios. Ya iremos viendo qué conseguimos”.

Una situación que se puede encontrar el Oviedo es que algún jugador abandone la disciplina azul abonando su cláusula de rescisión. David Costas, con 500.000 euros, y Borja bastón, con 1 millón de euros, son dos casos claros de posibles salidas, pero hasta el momento el club no ha recibido notificación alguna de los interesados de abandonar el equipo, si bien el mercado prácticamente acaba de arrancar y habrá tiempo para movimientos.