El Tartiere abraza a Santi Cazorla

Había muchas ganas de romperse las palmas para dar la bienvenida a un mito. La afición del Real Oviedo recibió a Santi Cazorla con todo el cariño que tiene disponible y el futbolista de Lugo de Llanera respondió ofreciendo todo su talento para ponerlo al servicio del equipo y del club.

Acompañado por sus dos hijos, Cazorla saltó al césped con pasillo de la banda de gaitas Ciudad de Oviedo y se dirigió a los seguidores azules: “Es un placer para mí estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Pachuca, por cumplir por fin el sueño de volver a casa. Muchas gracias. No tengo mucho tiempo, porque lo importante hoy es ganar y sumar los tres puntos. Llevaba fuera de casa 20 años y siempre que he venido me mostrasteis respeto y cariño para mí y para mi familia, pero lo que he vivido estos tres días es algo que creo que no me merezco y que siempre os agradeceré de corazón. Vengo a sumar todo lo que pueda, me dejaré la vida por ello. Muchas gracias y hala Oviedo”.

Cazorla tiene previsto unirse de forma inmediata al trabajo con el resto de compañeros para poder estar disponible lo antes posible. Necesitará tiempo para realizar una pretemporada a medida, pero nadie tiene prisa por verle y sí muchas ganas de disfrutar de su presencia en el Oviedo.